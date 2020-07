D’après le joueur de troisième but des Cubs de Chicago Kris Bryant, ses collègues ont intérêt à suivre les recommandations du baseball majeur à la lettre s’ils éprouvent des symptômes évoquant la COVID-19.

Bryant a d’ailleurs tenu à remercier Mike Moustakas, des Reds de Cincinnati, qui a rapporté à la ligue avoir ressenti des maux pouvant signifier la présence du coronavirus dans son organisme. Celui-ci a manqué trois matchs, tout comme son coéquipier Nick Senzel, avant de renouer avec l’action mercredi. Les deux hommes ont pu reprendre le collier après avoir eu gain de cause en appel suivant plusieurs tests négatifs.

«Nous n’avions pas vécu pareille situation en tant que joueurs de baseball. Vous dites que vous avez des symptômes et on vous regarde avec dédain; vous êtes jugé et il y a d’autres trucs de ce genre, a affirmé Bryant au quotidien Cincinnati Enquirer. J’en ai parlé à Moustakas. Il sait qu’il s’est retrouvé coincé dans le protocole, mais je l’ai remercié parce que c’est comme cela qu’on pourra finir la saison.»

«Si vous vous réveillez et que vous ne vous sentez pas bien, vous devez cocher cette case sur le formulaire qu’on doit remplir chaque matin et aller de l’avant. Je respecte tous ceux qui déclarent quelque chose. Ce sont eux qui vont nous aider.»

Moustakas a appuyé les propos de son rival en insistant sur l’importance de ne pas propager le virus.

«Vous savez qu’en temps normal, vous devez quand même vous présenter sur le terrain pour jouer au baseball si vous avez mal. Maintenant, dans l’époque actuelle, on ne peut plus faire cela. Nous devons être prudents et minutieux, a-t-il dit. Avec ce qui se passe, on ne sait jamais. J’étais un peu nerveux, puis j’ai obtenu des résultats négatifs et cela m’a rendu beaucoup mieux.»