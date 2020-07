On respire mieux chez les Flyers

Les Flyers de Philadelphie et leur gardien Carter Hart peuvent dormir sur leurs deux oreilles, car celui-ci est fin prêt à amorcer le mini-tournoi des équipes de tête de l’Association de l’Est.

Selon ce qu’a indiqué l’entraîneur-chef Alain Vigneault, mercredi, Hart entamera le premier match des siens prévu dimanche contre les Bruins de Boston. Pour l’athlète de 21 ans ayant présenté une fiche de 24-13-3 pendant le calendrier régulier, il s’agit en quelques sorte d’un soulagement, puisque le 21 juillet, il avait quitté prématurément un duel intraéquipe après avoir ressenti de la douleur en effectuant un arrêt.

Or, ce fâcheux épisode semble avoir été relégué aux oubliettes. Au cours de la partie préparatoire de mardi face aux Penguins de Pittsburgh, le gardien a stoppé 11 tirs en deux périodes. Toutefois, Vigneault a aussi confirmé que Brian Elliott – qui a disputé le reste de l’affrontement hors-concours – aura droit à un départ au cours du tournoi de classement.

«Je pense que nos deux gardiens ont très bien joué. Carter avait à réussir quelques arrêts-clés et il les a réalisés. Brian est arrivé et il semblait très solide. Il avait l’air gros devant son filet et a fait des arrêts importants au moment approprié. Maintenant, je suis très à l’aise quant à nos deux gars devant le filet», a expliqué l’instructeur.

Philadelphie bataillera également avec les Capitals de Washington et le Lightning de Tampa Bay pour la place de première tête de série dans l’Est.