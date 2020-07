Le repêchage qui a changé le visage du CH

Les admirateurs du capitaine des Penguins de Pittsburgh, Sidney Crosby, et du gardien du Canadien de Montréal Carey Price peuvent rappeler à tous que ce jeudi marque le 15e anniversaire du repêchage amateur de la Ligue nationale de hockey ayant mené aux sélections de deux des plus grandes vedettes du siècle présent.

À la suite d’une saison 2004-2005 ruinée par un lock-out, le circuit Bettman avait dû tenir une loterie spéciale le 22 juillet 2005 afin de déterminer l’ordre des choix de l’encan. Pittsburgh avait vu la chance lui sourire et huit jours plus tard, à l’Hôtel Westin d’Ottawa, la concession de la Pennsylvanie mettait la main sur Crosby au premier rang universel. Le numéro 87 lui a donné raison en l’aidant à gagner trois coupes Stanley, en 2009, 2016 et 2017.

Pour sa part, le Tricolore s’est prononcé au cinquième rang et a jeté son dévolu sur Price après que Bobby Ryan (Mighty Ducks d’Anaheim), Jack Johnson (Hurricanes de la Caroline) et Benoit Pouliot (Wild du Minnesota) eurent été repêchés.

Parmi les autres choix de la ronde initiale, il y avait Devin Setoguchi (Sharks de San Jose, 8e), Luc Bourdon (Canucks de Vancouver, 10e), Anze Kopitar (Kings de Los Angeles, 11e), Marc Staal (Rangers de New York, 12e) et T.J. Oshie (Blues de St. Louis, 24e).

Crosby et Price en viendront aux prises lors de la ronde de qualification opposant le Canadien aux Penguins dès samedi. La chaîne TVA Sports diffusera toutes les rencontres de la confrontation.