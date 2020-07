Le marathon de Montréal annulé

À la suite des recommandations des autorités de la santé publique concernant les risques liés à la COVID-19, les organisateurs du marathon de Montréal ont décidé d’annuler l’événement, qui devait avoir lieu les 19 et 20 septembre prochain.

«Compte tenu des particularités de l'événement qu’est le marathon de Montréal, il était difficile pour la santé publique de s’assurer du respect des consignes sanitaires. Les organisateurs ont décidé d'annuler l'événement», a précisé une porte-parole du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec à plusieurs médias.

Chargé de l’organisation de l’événement, le Groupe Ironman n’a toujours pas confirmé la nouvelle. Il était d’ailleurs toujours possible de s’y inscrire en ligne, jeudi après-midi.

L’édition 2019 avait rassemblé 12 000 participants et été marquée par la mort d’un coureur de 24 ans qui participait au demi-marathon. Victime d’un arrêt cardiaque, Patrick Neely s’était effondré à deux kilomètres de l’arrivée.

Dans son rapport, le coroner Géhane Kamel avait évoqué certains facteurs qui ont contribué à ce dénouement tragique, dont des problèmes de communication, une mauvaise organisation et un manque de personnel.

Des problèmes techniques, qui avaient retardé le départ de 50 minutes, avaient également terni l’événement. Le directeur de course Dominique Piché avait remis sa démission quelques jours plus tard et a été remplacé par Eddy Affram.