Invitation FedEx St. Jude : Brooks Koepka prend les commandes

Brooks Koepka s’est emparé de la tête à l'Invitation FedEx St. Jude, jeudi, à Memphis, en retranchant huit coups à la normale de 70 lors de la ronde initiale.

Champion en titre du tournoi, l’Américain a connu un départ canon en calant quatre oiselets à ses quatre premiers trous. Il en a ajouté deux sur le neuf d’aller et trois autres en seconde moitié de parcours. Son seul faux-pas a été un boguey, au septième fanion.

Avec un pointage de 62 (-8), il possède deux coups d’avance sur ses compatriotes Rickie Fowler et Brendon Todd, qui ont tous deux signé des cartes de 64 (-6). Todd s’est invité parmi les meneurs en réussissant quatre oiselets consécutifs en fin de parcours.

Le Sud-Coréen Sung Kang pointe au quatrième rang avec une marque de 65 (-5). Les Américains Matt Kuchar, Chez Reavie, Max Homa et Justin Thomas sont quant à eux à égalité au cinquième rang, à quatre coups du meneur.

Mackenzie Hughes a obtenu le meilleur résultat canadien de la journée en bouclant sa ronde avec un pointage de 68 (-2). L’Ontarien a enregistré cinq oiselets et trois bogueys, ce qui lui a valu le 15e rang provisoire. Il est à égalité avec 11 autres golfeurs, dont Xander Schauffele et Bubba Watson, et il accuse six coups de retard sur le sommet.

Pour sa part, le Manitobain Nick Taylor a pris le 27e rang en obtenant un pointage de 69 (-1).

L’Ontarien Corey Conners (+2) se retrouve au 58e rang tandis que le Saskatchewanais Adam Hadwin (+3) est 67e.