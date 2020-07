Un premier circuit avec les Twins pour Josh Donaldson

Josh Donaldson a réussi sa rentrée au Target Field, mardi soir, frappant son premier circuit dans l’uniforme des Twins du Minnesota dans un gain de 6 à 3 face aux Cardinals de St. Louis.

Les Twins (3-1) disputaient alors leur match d’ouverture locale. Donaldson en est à sa cinquième formation dans le baseball majeur après avoir porté les couleurs des Athletics d’Oakland, des Blue Jays de Toronto, des Indians de Cleveland et des Braves d’Atlanta.

«Ça fait du bien de frapper la balle de cette façon, a réagi Donaldson, dans une vidéo diffusée sur le site web des Twins. J’ai fait du temps supplémentaire à l’entraînement et je me sens mieux. Je me sens plus à l’aise dans le rectangle des frappeurs.»

À ses quatre premiers matchs avec les Twins, le vétéran de 34 ans a été limité à trois coups sûrs en 13 présences officielles, mais il a aussi soutiré quatre buts sur balles.