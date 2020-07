Shea Weber, le plus prolifique du CH

Avec 14 buts en séries éliminatoires, le capitaine Shea Weber est le meilleur franc-tireur du Canadien de Montréal dans de telles circonstances au sein de la formation actuelle.

Les plus fidèles partisans du CH se souviendront de son filet inscrit, en supériorité numérique, dans le troisième match de la série de premier tour face aux Rangers de New York, le 16 avril 2017, au Madison Square Garden. Or, ses 13 autres réalisations remontent à l’époque où il portait les couleurs des Predators de Nashville.

L’ensemble des joueurs de la formation du Tricolore comptent seulement 47 buts en séries, ce qui représente le plus bas total parmi les 24 équipes prenant part à la relance des activités dans la Ligue nationale de hockey.

Après Weber, qui est un vétéran de 34 ans, Brendan Gallagher (10) et Dale Weise (6) complètent le podium. Suivent ensuite Jonathan Drouin (5), Tomas Tatar (4), Jeff Petry (3), Joel Armia (2) et Arturri Lehkonen (2). Paul Byron a pour sa part marqué une fois lors des éliminatoires.

À titre comparatif, les Penguins comptent trois joueurs dépassant individuellement le total combiné de tous les joueurs du CH, soit Patrick Marleau, qui a touché la cible 72 fois en séries éliminatoires, Sidney Crosby (66) et Evgeni Malkin (63).

Manque d’expérience

Parmi les attaquants réguliers du Canadien, le Québécois Phillip Danault est à la recherche d’un premier but durant les éliminatoires, tout comme Jordan Weal, Max Domi, Jesperi Kotkaniemi et Nick Suzuki. Dans les trois derniers cas, ces joueurs n’ont encore jamais participé aux séries.

Pour y arriver, rappelons que le CH devra battre les Penguins de Pittsburgh, dans une série 3 de 5, lors de la prochaine ronde qualificative.

Danault a déjà pris part à six matchs éliminatoires avec le Canadien en 2017 et il avait récolté deux mentions d’aide.

Concernant Weal, sa seule partie des séries a été disputée dans l’uniforme des Flyers de Philadelphie en 2018. Il avait alors été blanchi de la feuille de pointage dans une rencontre face aux... Penguins.