LNH: un duel tout new-yorkais

Les Rangers et les Islanders de New York s'affronteront, mercredi, lors d'une journée chargée dans la Ligue nationale de hockey de nationale alors que six duels préparatoires sont à l'horaire.

Ce duel de la Grosse Pomme sera présenté, dès 19h30, à TVA Sports et TVA Sports direct.

Les deux équipes croiseront le fer dans la «ville-bulle» de Toronto, au Scotiabank Arena, domicile des Maple Leafs.

Lors de la ronde qualificative, les Rangers seront opposés aux Hurricanes de la Caroline alors que les Islanders auront les Panthers de la Floride comme rivaux, dès le 1er août.

Lors de la saison régulière, les «Blue Shirts» ont remporté trois des quatre affrontements face aux «Insulaires».