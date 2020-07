Les Blue Jays ne chômeront pas samedi

Même si une éclosion de COVID-19 semble avoir été évitée chez les Phillies de Philadelphie, la prudence est de mise et l’équipe ne reprendra l’action que samedi.

L’information a été rapportée, mercredi, par le site sportif The Athletic, qui précise que les Phillies et les Blue Jays de Toronto devraient donc disputer un programme double samedi à Philadelphie et le troisième match de cette série dimanche.

Rappelons que les Phillies ont été les plus récents adversaires des Marlins de Miami qui, pour leur part, ont suspendu leurs rencontres jusqu’à dimanche en raison de nombreux cas de COVID-19 au sein de leur organisation. À l'origine, le premier duel de la série entre les Phillies et les Jays devait avoir lieu vendredi.

À propos des Marlins, un nouveau cas de coronavirus aurait été répertorié, mercredi, ce qui porterait à 18 le nombre de membres infectés dans l’équipe, toujours selon The Athletic.