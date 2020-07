Juan Soto peut rejoindre les Nationals

Après avoir raté le début de la saison en raison d’un résultat positif à la COVID-19, le voltigeur étoile des Nationals de Washington Juan Soto a eu l’autorisation de retrouver sa formation.

Selon ce qu’a rapporté le «USA Today» mercredi, Soto a obtenu deux résultats négatifs au coronavirus à 24 heures d’intervalle comme le prévoit le protocole du baseball majeur. Toutefois, il devra attendre le feu vert des autorités locales de santé publique pour revenir au jeu, a indiqué le réseau ESPN.

Le joueur de 21 ans avait appris quelques heures avant le match d’ouverture des Nationals contre les Yankees de New York qu’il avait été contaminé par le virus. Il avait dû faire l’impasse sur cette rencontre fort attendue, qui a lancé les hostilités dans le baseball majeur.

Les Nationals avaient également profité de l’occasion pour ériger leur bannière de champions de la Série mondiale 2019 dans les hauteurs du Nationals Park.

Soto avait d’ailleurs joué un rôle de premier plan dans la conquête de ce premier titre de la Série mondiale dans l’histoire des Nationals.

Au cours des sept matchs de la finale face aux Astros de Houston, il a enregistré une moyenne au bâton de ,333, trois circuits, deux doubles, sept points produits et six points marqués. Il a conclu la saison 2019 avec une moyenne au bâton de ,282, avec 34 circuits et 110 points produits.