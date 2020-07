Jesse Puljujarvi bientôt de retour dans la LNH?

L’attaquant finlandais Jesse Puljujarvi ne semble pas avoir fermé la porte à un retour avec les Oilers d’Edmonton.

C’est du moins ce qu’il a laissé entendre dans une entrevue accordée au «Tampere Iltalehti». Après cette dernière année passée en Finlande, le joueur de 22 ans semble avoir une perspective nouvelle sur la suite de sa carrière.

«Tu ne peux jamais dire non. J’ai grandi et je vois les choses différemment. Il y a maintenant un nouveau directeur général et un nouvel entraîneur là-bas. Ils ont construit une équipe gagnante à Edmonton. C’est peut-être possible que je retourne jouer là-bas.»

La dernière discussion entre Puljujarvi et l’état-major des Oilers s’est apparemment très bien déroulée.

«C’était une bonne conférence téléphonique, constructive. Je n’entrerai pas dans les détails, mais globalement, c’est positif.»

Puljujarvi a quitté les Oilers au terme de la saison 2018-2019 pour joindre les rangs du Karpat d'Oulu, dans la Liiga, en Finlande. En 56 matchs cette saison, il a cumulé 53 points, dont 24 buts.

Choix de première ronde des Oilers en 2016 (quatrième au total), Puljujarvi a connu un début de carrière décevant dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Il avait d’ailleurs demandé aux Oilers à être échangé au cours de sa dernière année avec l’équipe.

Le joueur autonome avec compensation a récolté 37 points, dont 17 buts, en 139 matchs dans la LNH.