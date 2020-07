Cette fois, c’est Luis Suarez

Chaque mois apporte sa rumeur concernant l’Inter Miami et un gros nom du soccer mondial : cette fois, le «club de David Beckham» serait sur la trace de l’attaquant uruguayen Luis Suarez, qui évolue présentement pour le FC Barcelone.

Selon ce que rapporte le média espagnol «Mundo Deportivo», Miami aurait carrément fait une offre à Suarez, qui a 33 ans.

Le contrat de Suarez avec Barcelone est cependant bon jusqu’en 2021. Il faudrait donc, pour l’obtenir immédiatement, que l’Inter paie un montant de transfert au Barça. Rien n’est impossible à cet égard, mais les clubs de MLS paient désormais rarement un montant de transfert important pour un joueur qui avance dans la trentaine.

Ce n’est pas la première fois que le nom de Suarez est lié à la MLS. Son coéquipier en équipe nationale et joueur des Sounders de Seattle, Nico Lodeiro, a déjà indiqué que sa venue n’était «qu’une question de temps» et Suarez a lui-même déjà qualifié le circuit Garber de «ligue attrayante».

Malgré une réputation quelque peu sulfureuse liée à sa fâcheuse tendance à mordre ses adversaires, vice pour lequel il a été suspendu trois fois durant sa carrière, Suarez est, depuis plusieurs années et encore aujourd’hui, un buteur de classe mondiale.

L’Uruguayen n’est toutefois que le dernier gros nom lié à l’Inter Miami et curieusement, plusieurs des joueurs connus liés par la rumeur au club floridien évoluent pour Barcelone. Dans le passé, le milieu de terrain Arturo Vidal a fait l’objet de rumeurs, tout comme... Lionel Messi!

Une chose se dégage : l’Inter Miami cherche probablement à embaucher un joueur-vedette et a certainement les moyens pour se le payer. Il lui reste également une place de joueur désigné à combler.

Une offre pour Willian

Le Brésilien Willian, qui évolue avec Chelsea, en Angleterre, depuis 2013, sera bientôt sans contrat. Son agent a révélé à «talkSPORT», un média anglais, que l’ailier a la possibilité de revenir avec Chelsea, mais a aussi reçu de nombreuses offres alléchantes pour aller poursuivre sa carrière ailleurs.

L’une d’elles viendrait de la MLS. Le club n’a pas été nommé. Mais dans le passé, l’ancien des Corinthians a été lié... à l’Inter Miami.

Willian prendrait-il cette offre au sérieux? Il a récemment indiqué, en entrevue avec ESPN au Brésil, qu’il se voyait arriver en MLS à 35, 36 ans. Il faudra peut-être qu’il revoie son impression de la ligue. Les choses changent dans le circuit nord-américain et les joueurs qui y arrivent à cet âge sont de plus en plus rares.

«Cubo» pour remplacer Josef?

Atlanta United vient de subir une élimination express au tournoi «MLS is back» et après avoir congédié son entraîneur Frank de Boer, le club chercherait désormais à mettre la main sur un attaquant afin de pallier la perte de Josef Martinez, qui sera absent encore quelques mois après avoir subi une sévère blessure à un genou en début de saison.

Atlanta, champion de la Coupe MLS en 2018, n’a pas marqué le moindre but durant la phase de groupes au tournoi d’Orlando. Cela tend à indiquer que la perte de Martinez, auteur de 77 buts en 84 apparitions à vie avec le club, fait très mal.

C’est sans doute pourquoi, selon ESPN MX, le directeur sportif des «Five Stripes», Carlos Bocanegra, aurait contacté Tijuana, en Liga mexicaine, pour mettre la main sur l’attaquant Erick «Cubo» Torres.

Torres, qui a 27 ans, connaît la MLS pour y avoir disputé 93 matchs entre 2013 et 2017. Il a déjà connu une saison de 14 buts et une autre de 15 dans le circuit Garber. Et il connaît aussi Bocanegra pour avoir joué à ses côtés avec Chivas USA en 2013 et 2014.

Bref voilà une rumeur qui a du sens, même si Atlanta devra trouver un moyen de glisser Torres, qui ne jouera pas pour des arachides, sous son plafond salarial.

Aaronson séduit

Brillant depuis la saison dernière avec l’Union de Philadelphie, le milieu de terrain américain Brenden Aaronson attirerait les convoitises de plusieurs formations européennes.

Le Celtic Glasgow, qui visera un 10e championnat écossais de suite la saison prochaine, aimerait bien embaucher le joueur de 19 ans, selon le MLSsoccer.com.

Plusieurs autres sources ont nommé Hoffenheim, le SC Freiburg, l’Eintracht Frankfurt et le Borussia Monchengladbach, tous des clubs allemands, comme étant intéressés à Aaronson. Ce qui n’est pas étonnant, puisque plusieurs joueurs américains évoluent présentement en Bundesliga. Un club belge, qui n’a pas été nommé, serait aussi sur les rangs.

Bref, Aaronson, un milieu infatigable et créatif, ne restera sans doute pas longtemps à Philadelphie. L’entraîneur de l’Union, Jim Curtin, a par ailleurs récemment indiqué que le club avait pour objectif de rentabiliser ses jeunes joueurs prometteurs en les vendant à de grosses pointures européennes.