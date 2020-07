Les Flyers enlèvent le 1er match de la reprise!

L’attaquant Scott Laughton a marqué un superbe but en prolongation pour procurer une victoire de 3 à 2 aux Flyers de Philadelphie face aux Penguins de Pittsburgh dans le tout premier match hors-concours dans le cadre de la reprise des activités de la Ligue nationale de hockey (LNH), mardi à Toronto.

Voyez les faits saillants de la rencontre dans la vidéo ci-dessus.

Travis Konecny a servi une longue passe à Laughton sur la séquence. Jason Zucker avait créé l’égalité pour les Penguins avec un peu moins de quatre minutes à écouler en troisième.

C’est Conor Sheary qui a inscrit le tout premier but de la reprise en première période. Il a profité d’une passe transversale de Jake Guentzel pour donner l’avance aux Penguins. Il s’agissait du premier but de l’histoire du circuit Bettman en juillet.

Sean Couturier et Kevin Hayes ont toutefois répliqué avant la fin de l’engagement du côté des Flyers. Evgeni Malkin a d’ailleurs mal paru sur la dernière séquence, redonnant la rondelle à Hayes dans l’enclave.

Les deux clubs ont partagé le travail devant la cage entre leurs deux gardiens en uniforme. Dans la victoire, Carter Hart a cédé une fois sur 12 lancers au cours des deux premières périodes, puis Brian Elliott a bloqué 13 des 14 tirs dirigés vers lui.

Dans l’autre camp, Matthew Murray a permis deux buts sur 12 rondelles en près de 30 minutes. Tristan Jarry a quant à lui été mis à l’épreuve 10 fois lors de la deuxième moitié de la rencontre.

Le capitaine des Penguins Sidney Crosby était de la rencontre. Il s’était blessé la semaine dernière lors d’une rencontre intraéquipe tenue au cours du camp d’entraînement et sa présence pour ce match était incertaine. Il a été blanchi de la feuille de pointage.

En bref

Les joueurs des deux équipes ont profité de l’interprétation des hymnes nationaux pour prendre place ensemble sur une seule ligne bleue. Le geste a été nommé «Moment de solidarité».

«Les Penguins et les Flyers, deux des plus féroces rivaux du sport, unis dans la solidarité cet après-midi, pour lutter contre l'injustice sociale, le racisme et la haine», ont commenté les deux clubs dans un communiqué conjoint.

Les Penguins ont rendez-vous avec le Canadien de Montréal lors de la ronde qualificative des séries éliminatoires, tandis que les Flyers doivent participer au tournoi à la ronde des clubs de tête de l’Association de l’Est en compagnie des Capitals de Washington, des Bruins de Boston et du Lightning de Tampa Bay.