Repos forcé en raison de la COVID-19

Nouveaux cas de COVID-19 dans le baseball majeur: les Marlins de Miami, principalement affectés, les Yankees de New York, les Phillies de Philadelphie et les Orioles de Baltimore demeurent ainsi au repos forcé.

Pour un deuxième jour consécutif, les Yankees ne pourront disputer leur match prévu à Philadelphie, mardi soir.

La situation est causée par l’éclosion chez les Marlins, eux qui ont précédemment visité les Phillies, de vendredi à dimanche.

Au moins une douzaine de joueurs des Marlins auraient reçu un test positif à la COVID-19, de même que quelques membres du personnel.

Quatre nouveaux cas auraient d’ailleurs été rapportés, mardi matin, selon ce que rapportaient plusieurs sources.

Évidemment, les Marlins demeurent au coeur du problème et ne peuvent pas non plus affronter les Orioles ces jours-ci.

Déception

À la suite de nouveaux tests et des résultats acceptables, l’action pourrait reprendre dès mercredi pour les clubs impliqués, a d’abord souhaité le commissaire Rob Manfred.

«Évidemment, nous n’avons pas envie que des joueurs soient exposés, mais en même temps, je ne dirais pas que c’est un cauchemar, avait commenté Manfred, lundi soir. Nous avons bâti des protocoles qui nous permettront de continuer à jouer.»

Les Phillies espèrent eux-mêmes éviter une éclosion, mais selon la chaîne ESPN, aucun joueur ou instructeur de leur équipe n’a été déclar positif au coronavirus à la suite des plus récents tests.

Les partisans des Yankees doivent pour leur part prendre leur mal en patience puisqu’après cette série de matchs annulés à Philadelphie, lundi et mardi, ce sont ces mêmes Phillies qui doivent être à New York pour le match d’ouverture locale, mercredi soir.