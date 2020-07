Patriots: un 6e joueur fait l'impasse sur la saison

En plus de devoir survivre au départ de Tom Brady, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre auront plusieurs nouveaux visages sur le terrain en 2020, car un sixième joueur a décidé, mardi, de faire une croix sur la prochaine saison de la NFL à cause des risques liés au coronavirus.

Selon le réseau ESPN, le demi de sûreté Patrick Chung a ainsi imité ses coéquipiers Dont’a Hightower, Marcus Cannon, Danny Vitale, Brandon Bolden et Najee Toran qui avaient tous déclaré forfait. Conséquemment, l’entraîneur-chef Bill Belichick devra trouver de nombreux remplaçants en prévision du calendrier régulier s’amorçant en septembre.

Ces absences, qui se déclarent en marge de l’ouverture des camps d’entraînement, s’ajoutent au fait qu’un changement de garde est effectué au poste de quart-arrière. Brady a effectivement quitté l’équipe, acceptant plutôt un contrat de deux ans avec les Buccaneers de Tampa Bay en mars. Cam Newton s’est pour sa part joint aux Patriots.

Les choses se compliquent

Les forfaits de Chung et de Hightower, un secondeur, risquent maintenant de venir compliquer les choses en défensive pour la troupe de Belichick. En 2019, les Patriots ont notamment terminé au deuxième rang de la NFL pour le plus petit nombre de verges accordées à l’adversaire par la voie des airs. Seuls les 49ers de San Francisco avaient mieux fait à ce chapitre.

Déjà, l’absence du légendaire quart-arrière semblait vouloir faire pâlir l’étoile des Patriots. Maintenant, on voit difficilement comment Belichick et les «Pats» réussiront à conserver le titre de la section Est de l’Association américaine. La dernière fois où les Patriots n’ont pas dominé leur section, c’était en 2008.

L’an dernier, avec une fiche de 12-4, l’équipe de la Nouvelle-Angleterre avait devancé, dans l’ordre, les Bills de Buffalo (10-6), les Jets de New York (7-9) et les Dolphins de Miami (5-11). Rappelons que Brady et les Patriots ont remporté six fois le Super Bowl depuis février 2002.