Mahomes se paie... les Royals

Les Royals de Kansas City ont accueilli mardi un nouveau membre au sein de leur groupe d’actionnaires et il est plutôt connu des amateurs de sport de la ville : le quart-arrière des Chiefs Patrick Mahomes.

La vedette de la NFL et gagnant du dernier Super Bowl n’a donc pas tardé à se servir des nombreux dollars provenant de son contrat de 10 ans et de 503 millions $ signé il y a quelques semaines. Conséquemment, il est devenu à 24 ans le plus jeune coactionnaire de l’histoire du sport professionnel.

«Nous sommes très fiers et excités de compter sur Patrick en tant que partenaire au sein de notre groupe de propriétaires, a déclaré le propriétaire majoritaire, président et chef de la direction des Royals, John Sherman, par voie de communiqué. Tout comme Kansas City au grand complet, je l’ai vu compétitionner et devenir un leader extraordinaire, sur le terrain et à l’extérieur.»

Le dirigeant a rappelé que le père du pivot des Chiefs avait œuvré dans le baseball majeur pendant 11 saisons. Pat Mahomes est un ancien lanceur ayant pris part à 308 matchs entre 1992 et 2003.

«Je suis fier d’être un actionnaire minoritaire des Royals, a affirmé son fils. J’aime cette ville et ses citoyens. Il s’agit d’une occasion de tisser des liens encore plus serrés avec la communauté, ce qui me rend enthousiaste.»