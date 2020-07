Une décision douteuse de Julien, déplore «Bergie»

Voir Max Domi évoluer au sein du quatrième trio, mardi, lors du match préparatoire face aux Maple Leafs de Toronto est une chose totalement incompréhensible aux yeux de Michel Bergeron.

Lors du segment «Sans filet» diffusé sur les ondes de TVA Sports, le Tigre a affirmé que Domi est plus utile que le jeune Jesperi Kotkaniemi, qui a joué devant Domi, sur le troisième trio contre les Leafs.

«Il doit y avoir une entente entre Domi et l’organisation à cause de sa condition. Je comprends qu’il est arrivé en retard au camp, mais si le CH pense gagner, on a besoin de Domi avant Kotkaniemi, et là, il joue avec les pires ailiers de l’équipe», a-t-il affirmé.

Mais où est Hudon?

Une autre décision de l’entraîneur-chef Claude Julien qui est insensée pour Michel Bergeron est le fait de désigner Alex Belzile comme 13e attaquant au détriment de Charles Hudon.

«On peut avoir 13 attaquants pour ce match. Pourquoi ce n’est pas lui le 13e attaquant? Ça fait des années que Hudon fait partie de l’organisation. Ça fait des années que les Canadiens n’en veulent plus, et pourtant, il est encore à Montréal!»

Voyez le segment «Sans Filet» avec Michel Bergeron dans la vidéo ci-dessus.