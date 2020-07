Les Canadiens... dans le vestiaire des Maple Leafs!

La reprise des activités dans la LNH amène son lot de situations inhabituelles, voire même loufoques par moment.

Tous les acteurs impliqués dans cette relance, y compris les joueurs eux-mêmes, doivent y aller de grands sacrifices pour que le retour sur la glace se fasse sans heurts.

Comme on le sait, les formations prenant part à la phase qualificative ainsi qu’aux séries éliminatoires sont maintenant réunies dans deux «villes-bulles» (Toronto et Edmonto) que la LNH a bien pris soin de sélectionner il y a quelques semaines.

Ainsi, les équipes de l’Est, par exemple, ont toutes établi leurs quartiers dans la Ville Reine, où elles disputeront l’entièreté de leurs matchs éliminatoires.

Bien sûr, la LNH a travaillé très fort pour que les deux arénas qui accueillent les séries soient le plus neutres possible. Mais il y a certains aspects des amphithéâtres que même les plus ingénieux ne peuvent changer...

À l’occasion d’un match préparatoire entre les Canadiens et les Maple Leafs, c’est la troupe de Claude Julien qui a été désignée comme «équipe receveuse». Cette situation fait en sorte que même si le match est disputé au Scotiabank Arena, forteresse des «Leafs», c’est le CH qui bénéficiera du vestiaire de l’équipe hôte.

Honnêtement, qui aurait cru que l’on verrait ça un jour?