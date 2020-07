Les Bruins dénonceront le racisme à leur manière

Les Bruins de Boston ont indiqué mardi qu’ils dénonceront à leur manière la discrimination raciale lors des hymnes nationaux qui seront joués avant les matchs marquant la reprise des activités de la Ligue nationale de hockey (LNH).

«Au cours des derniers mois, nous avons tenté de nous éduquer et d’en apprendre davantage sur l’injustice raciale dans notre pays et ailleurs sur la planète. En tant qu’équipe, nous avons décidé de s’enlacer les bras durant l’interprétation des hymnes nationaux des États-Unis et du Canada afin d’exprimer notre solidarité envers la communauté noire», ont écrit les Bruins sur leur compte Twitter.

«Cette action se veut un signe positif de soutien à l’égard de celle-ci et une façon d’utiliser notre plateforme pour aider à mettre fin au racisme.»

A statement from the Boston Bruins players: pic.twitter.com/Ge10yy8y7q — Boston Bruins (@NHLBruins) July 28, 2020

La formation de la Nouvelle-Angleterre disputera le tournoi à la ronde des clubs de tête de l’Association de l’Est en compagnie des Capitals de Washington, des Flyers de Philadelphie et du Lightning de Tampa Bay.

Les États-Unis ont été le théâtre de multiples manifestations suivant la mort de George Floyd lors d’une intervention policière à Minneapolis en mai dernier.