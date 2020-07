La saison de Miles Mikolas est déjà terminée

Le lanceur partant des Cardinals de St. Louis Miles Mikolas devra subir une opération pour traiter une blessure à un ligament du bras droit qui mettra un terme à sa saison.

Mikolas devait initialement amorcer le match des siens contre les Twins du Minnesota, mercredi.

L’artilleur de 31 ans a raté la majeure partie du camp d’entraînement au mois de février dernier en raison d’une douleur au même bras. Il a d’ailleurs reçu deux injections de plasma riche en plaquettes pour tenter de remédier à la situation.

Après une excellente saison 2018 qui lui avait valu une place au match des étoiles et quelques votes pour le trophée Cy-Young de la Ligue nationale, l’Américain a connu une saison 2019 plus difficile, avec une fiche de 9-14 et une moyenne de points mérités de 4,16.