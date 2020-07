Séries LNH : Plus de 100 matchs à TVA Sports!

En route vers la coupe Stanley de la Ligue nationale de hockey, TVA Sports présentera plus de 100 matchs des séries éliminatoires.

Alors que tous les matchs des Canadiens de Montréal seront présentés exclusivement sur nos ondes, le Tricolore sera à l’honneur dès mardi pour une rencontre préparatoire face aux Maple Leafs de Toronto.

Pour souligner le retour du hockey, ce premier match du CH sera présenté en simultané à TVA Sports et sur le Réseau TVA, et ce, à compter de 19h avec l’émission d’avant-match.

Il s’agira de la première des trois rencontres préparatoires à l’horaire à TVA Sports, qui présentera également le duel newyorkais Islanders-Rangers mercredi, ainsi que celui entre les Bruins de Boston et les Blue Jackets de Columbus jeudi.

Tout juste avant la rencontre Canadiens-Maple Leafs mardi, Sucré Salé démarrera la soirée à 18h30 avec une émission spéciale sur le Réseau TVA portant entièrement sur notre sport national.

Les fans de hockey Jean-Thomas Jobin et David Savard, ainsi que Félix Séguin et Michel Bergeron de TVA Sports, partageront leur passion pour ce sport avec l’animateur Patrice Bélanger.

Phase de qualification et tournoi à la ronde : trois matchs par jour

TVA Sports diffusera quotidiennement plus de 10 heures consécutives de couverture en direct, incluant trois rencontres par jour, lors des premiers jours de la phase de qualification et du tournoi à la ronde des quatre meilleures équipes par conférence qui s’amorcera le samedi 1er août, notamment avec le premier duel de la série entre les Canadiens et les Penguins de Pittsburgh.

Lors de cette première journée, TVA Sports sera en ondes dès midi pour présenter tout d’abord le duel entre les Rangers de New York et les Hurricanes de la Caroline, suivi de celui entre les Panthers de la Floride et les Islanders de New York.

Puis, dès 18h45, Louis Jean et ses collaborateurs retrouveront les amateurs pour mettre la table avant le premier affrontement Canadiens-Penguins. Ce dernier, ainsi que toutes les autres de ce duel, comenceront à 20h.

À la suite de ces rencontres, l’équipe de TVA Sports fera une analyse complète du match.

Félix Séguin, Denis Casavant et Sébastien Goulet assureront la description des matchs, accompagnés de Patrick Lalime et d’Yvon Pedneault à l’analyse.

Quant aux émissions d’avant et d’après-match, Louis Jean pourra compter sur Dave Morissette, Michel Bergeron, Mike Bossy, Éric Fichaud et Michel Godbout.

Consultez l’horaire de la première semaine de diffusion à TVA Sports, ci-dessous :