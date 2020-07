RSEQ: une décision qui fait de nombreux heureux

C’est avec un soupir de soulagement que les entraîneurs-chefs des équipes de football universitaire du Québec ont accueilli le volte-face d’U Sports.

L’organisation qui chapeaute le sport universitaire au Canada a finalement décidé d’accorder une année d’éligibilité supplémentaire aux joueurs qui auront 25 ans après le 1er septembre prochain, leur permettant ainsi de disputer une dernière saison en 2021.

«C’est une super bonne nouvelle. Ce sont des gars qui sont en fin de carrière et c’était une situation frustrante pour un jeune qui s’apprêtait à jouer une dernière année. De penser que cela allait se terminer ainsi, c’était vraiment cruel», a exprimé l’entraîneur-chef des Carabins de l’Université de Montréal, Marco Iadeluca, après l’entraînement des siens.

Même son de cloche du côté du pilote de l’équipe de football de l’Université McGill, Ronald Hilaire.

«C’est bien que la décision de jouer une dernière année revienne finalement aux joueurs, a-t-il clamé. Je pense que c’était déchirant pour eux de ne pas avoir cette option-là.»

Deux autres saisons?

À l’inverse des trois autres ligues du pays, le Réseau du sport étudiant du Québec n’a pas fait une croix sur sa campagne 2020. L’instance doit prendre une décision avant le 31 août.

Avec la décision d’U Sports, les footballeurs qui auront 25 ans et qui évoluent dans la Belle Province pourraient jouer la saison 2020 au Québec et revenir en 2021 pour prendre part à une campagne comprenant un championnat canadien. C’est du moins ce qu’en ont compris Iadeluca et Hilaire.

«Même si nous avons un semblant de saison ou une campagne locale, les gars ne perdront pas d’année d’éligibilité, parce qu’il n’y a pas de championnat national, a affirmé l’entraîneur des Bleus. [...] Ils pourront terminer leur parcours dans une année normale.»

Chez les Carabins, il y a huit joueurs qui auront 25 ans dans la prochaine année, tandis qu’il y en a une douzaine à McGill.

Prudents

En ce qui concerne l’analyse complète d’U Sports de sa politique en matière d’éligibilité, les deux dirigeants du Québec se montrent prudents.

«C’est une sujet très complexe, a dit Hilaire. Honnêtement, c’est aux experts d’analyser le tout et à prendre une décision sur ce qui doit être fait.»

«Il faut prendre le temps d’y réfléchir, car il y a beaucoup d’enjeux», a quant à lui indiqué Iadeluca, en précisant que son opinion sur le sujet n’était pas encore faite.

«Il faut regarder pourquoi nous avions pris cette décision-là dans le temps. Avec la situation que nous vivons, il faut analyser tout ça et prendre la décision qui sera la plus équitable pour tout le monde», a conclu le pilote de l’Université de Montréal.