Le mystère plane autour de Max Pacioretty

L’attaquant des Golden Knights de Vegas Max Pacioretty n’a pas accompagné ses coéquipiers dans la «ville-bulle» d’Edmonton, où son équipe prendra part aux séries éliminatoires de la Ligue nationale.

«Max a subi une blessure mineure au camp d'entraînement, et je vous en avais parlé, a dit l’entraîneur-chef Peter DeBoer, lundi, lors de sa conférence de presse. Je m'attendais à ce qu'il soit de retour avant la fin du camp, mais ce ne fut pas le cas. Il n'est pas avec nous, et il va arriver dès qu'il sera en santé et apte à jouer.»

L’ancien capitaine du Canadien de Montréal a raté les quatre derniers entraînements des Golden Knights avant que ceux-ci ne voyagent vers l’Alberta.

Pacioretty a été le meilleur buteur de sa formation en saison régulière cette année. Il a touché la cible à 32 reprises en 71 parties. L’Américain a également fourni 34 mentions d’aide pour 66 points.

En son absence, c’est Nick Cousins qui a pris sa place sur le trio complété par William Karlsson et Mark Stone.

Les Golden Knights disputeront le mini-tournoi de l’Association de l’Ouest, pendant la ronde qualificative des éliminatoires, puisqu’ils se sont classés dans le top 4 au classement.

Cette situation pourrait permettre à Pacioretty de prendre son temps avant de revenir au jeu.

«J'imagine qu'il s'agit d'un des bienfaits d'avoir terminé aussi haut au classement en saison régulière, d'avoir un peu de temps au cours du tournoi à la ronde, a indiqué DeBoer. D'un autre côté, nous considérons ces matchs du tournoi à la ronde comme des rencontres très importantes. Vous souhaitez avoir le parcours le plus facile possible. Nous avons la chance de nous emparer du premier rang de l'Ouest, ce qui serait fantastique.»

Les Knights disputeront une partie préparatoire contre les Coyotes de l’Arizona, jeudi. Ils amorceront ensuite leur mini-tournoi contre les Stars de Dallas, lundi prochain.