Retour catastrophique pour Ohtani

L’artilleur Shohei Ohtani a connu un très mauvais retour sur la butte, lui qui n’avait pas lancé dans le baseball majeur depuis septembre 2018.

Le Japonais de 26 ans a concédé cinq points sur trois coups sûrs et donné trois buts sur balle. Il n’a pas été en mesure de retirer aucun des six frappeurs qu’il a affrontés, lors d’un duel entre ses Angels de Los Angeles et les Athletics d’Oakland, dimanche.

Ohtani a subi une opération de type Tommy John en octobre 2018 et n’avait pas œuvré à titre de lanceur en 2019. Il avait cependant été utilisé comme frappeur de choix et prit part à 106 rencontres. Il était ensuite retourné sous le bistouri pour régler un problème avec son genou gauche.

Dans l’affrontement contre les A’s, les Angels n’ont pas été en mesure de se remettre de la contreperformance d’Ohtani et ont finalement baissé pavillon 6 à 4.