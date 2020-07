Le cancer de Dale Hawerchuk récidive

Le membre du Temple de la renommée du hockey Dale Hawerchuk est aux prises avec une récidive du cancer de l’estomac.

C’est son fils Eric qui en a fait l’annonce sur Twitter, dimanche. Hawerchuk était en rémission depuis qu’il a subi son dernier traitement de chimiothérapie, le 13 avril.

L’homme de 57 ans a obtenu un diagnostic de cancer lorsqu’il s’est rendu à l’hôpital en raison de reflux gastriques au mois d'août dernier. Il a par ailleurs subi une gastrectomie, soit l’ablation d’une partie de l’estomac, au mois de janvier.

En 1188 parties dans la Ligue nationale de hockey (LNH) avec les Jets de Winnipeg, les Sabres de Buffalo, les Blues de St. Louis et les Flyers de Philadelphie, Hawerchuk a marqué 518 buts et totalisé 1409 points. Il a été intronisé au Panthéon en 2001.

Les Jets ont d’ailleurs donné leur appui à la famille sur Twitter, en début d’après-midi.

«Nos pensées et nos prières accompagnent Dale Hawerchuk et sa famille alors qu'il entame un autre round dans sa courageuse bataille contre le cancer, peut-on lire. Dale a toujours affronté ses adversaires les plus coriaces de front et nous savons que ce ne sera pas différent cette fois.»

«Il est un membre bien-aimé de la communauté de Winnipeg et l'un des plus grands joueurs à avoir porté l'uniforme des Jets. Nous savons que tous [les partisans] le soutiennent dans son combat.»

Howerchuk a également été entraîneur-chef des Colts de Barrie, dans la Ligue de hockey junior de l’Ontario (OHL). Il a obtenu ce rôle en 2010, prenant congé lorsqu’il a appris qu’il souffrait du cancer.