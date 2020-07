L'ascension de Lance Stroll ne fait que commencer

La quatrième place de Lance Stroll lors du Grand Prix de Hongrie n’est qu’un aperçu de son talent et le premier de plusieurs bons résultats lors de l’actuelle saison de Formule 1, s'il faut se fier au directeur de l’écurie Racing Point Otmar Szafnauer.

Après s’être qualifié troisième à Budapest, Stroll a terminé au pied du podium. Un résultat encourageant pour l'athlète de 21 ans, au moment où des rumeurs envoient le quadruple champion du monde Sebastian Vettel chez Racing Point – rebaptisée Aston Martin à compter de 2021.

«C'est exactement ce dont Lance avait besoin, a avancé Szafnauer au site Motorsport, récemment. Ça lui a permis d’avoir confiance en lui. Nous avons toujours su qu'il avait la vitesse et le talent, mais quand il le fait sous pression, il sait qu'il en est capable. Il n'y a pas que nous qui lui disons. Il a fait un excellent travail et beaucoup de bons tours.»

Szafnauer a également tenu à rappeler que l’adaptation à une nouvelle écurie ne se fait pas en criant ciseaux. Ainsi, après une année plus difficile aux côtés de Sergio Perez en 2019, Stroll semble être en mesure de faire jeu égal jusqu’ici cette année avec le Mexicain.

«Il y a beaucoup de choses à apprendre, y compris notre voiture, la façon dont l'équipe d'ingénierie travaille, comment nous partageons les données et comment gérer les pneus», a expliqué Szafnauer. Il s'agit de savoir quoi faire dans le tour de sortie, comment travailler avec votre ingénieur de performance, et tout ça ne se fait pas du jour au lendemain.»

«Ça demande de l’expérience et il a appris toutes ces choses. Nous avons également passé beaucoup de temps à comprendre comment utiliser ces pneus, régler la voiture selon les pneus, et nous pouvons aider Lance pour tout ça. Il a appris très vite. Et comme vous pouvez le voir, la performance a suivi. Il y a plus à venir de sa part.»

La prochaine étape du championnat sera le Grand Prix de Grande-Bretagne, disputé dimanche prochain.