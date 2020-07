Donald Trump fait faux bond aux Yankees

Le président des États-Unis Donald Trump a annoncé qu’il ne ferait pas le lancer protocolaire au Yankee Stadium le 15 août.

C’est ce qu’il a indiqué sur son compte Twitter, dimanche.

«En raison de mes gros efforts concernant le virus de la Chine, y compris des réunions programmées sur les vaccins, notre économie et bien d’autres choses, je ne pourrai par être à New York pour faire le lancer protocolaire des Yankees le 15 août. Nous allons nous reprendre plus tard dans la saison!», a écrit Trump.

La présence du président devait avoir lieu avant un affrontement entre les Bombardiers du Bronx et les Red Sox de Boston.