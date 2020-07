Divorce entre John Chayka et les Coyotes

Le directeur général des Coyotes de l’Arizona John Chayka a mis fin à son contrat, vendredi.

C’est ce qu’a indiqué l’équipe de la Ligue nationale de hockey (LNH) dans un bref communiqué, dimanche.

«L’équipe est déçue de ses actions et du moment qu’il a choisi, alors que les Coyotes se préparent à faire leur entrée dans la ville-bulle d’Edmonton, où le club disputera des matchs éliminatoires pour la première fois depuis 2012, peut-on lire dans la missive. Chayka a choisi de quitter une équipe forte et compétitive, du personnel dédié et les partisans des Coyotes, soit les meilleurs de la LNH.»

Il restait trois saisons complètes à l’entente qui liait le DG à l’équipe de l’Arizona.

Le réseau Sportsnet révélait samedi que les relations étaient tendues entre la direction de l’équipe et le DG depuis que ce dernier avait reçu une offre d’une autre équipe. Les propriétaires du club ont également choisi d’écarter Chayka des négociations avec l’attaquant-vedette Taylor Hall, qui doit devenir joueur autonome à la fin de la présente campagne.

Une situation «impossible»

Quelques instants après la publication du communiqué des Coyotes, Chayka a fait de même.

«Les quatre dernières années ont été les plus agréables de ma vie. En Arizona, je suis devenu un mari et un père, en plus de travailler aussi fort que possible pour faire des Coyotes des prétendants à la coupe Stanley. J’aime nos joueurs, entraîneurs, employés et partisans. J’aimerais vraiment être avec l’équipe à Edmonton. Malheureusement, la situation créée par les propriétaires a rendu cette réalité impossible», a justifié le plus jeune DG de l’histoire de la LNH.

«C’est tout ce que je vais dire pour le moment, a-t-il poursuivi. Une explication plus détaillée sera nécessaire dans le futur. En attendant, je souhaite la meilleure des chances aux Coyotes à Edmonton».

C’est Steve Sullivan qui remplacera Chayka. Ce dernier occupait les fonctions d’adjoint au DG. Il a obtenu le statut de directeur général par intérim. Les «Yotes» ont aussi indiqué qu’ils ne commenteraient plus cette situation et qu’ils se concentreraient uniquement sur «opportunité de remporter la coupe Stanley».

Les Coyotes affronteront les Predators de Nashville lors de la ronde qualificative des séries éliminatoires de la LNH à compter du 2 août.