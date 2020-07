Patrick Mahomes commente la décision de LDT

À l’instar de ses coéquipiers, le quart-arrière vedette des Chiefs de Kansas City Patrick Mahomes respecte énormément la décision de Laurent Duvernay-Tardif de renoncer à la prochaine saison dans la NFL en raison des risques liés à la COVID-19.

Le joueur par excellence du dernier Super Bowl a toutefois été surpris par le choix du garde québécois.

«Je pense que ça a surpris un peu tout le monde», a dit Mahomes samedi, lors d’une visioconférence. Le site NFL.com a rapporté ses propos au sujet de Duvernay-Tardif, diplômé en médecine, qui œuvre dans les établissements de soins longues durée depuis le début de la pandémie.

«Il travaille sur la première ligne tous les jours, avec des gens qui souffrent de la COVID. Il y met beaucoup de temps et d’efforts. Il comprend ce que c’est (le virus) et il veut continuer d’aider. Je sais que ç’a été une décision difficile pour lui. Il faut respecter qu’il ait choisi de mettre (le football) de côté pour continuer à faire ce qu’il pense qui est le mieux pour sa communauté et pour le monde.»

Les éloges de coach Reid

Duvernay-Tardif est devenu vendredi le premier joueur de la NFL à renoncer à la saison à venir en raison de la COVID-19. Son choix n’a pas seulement été bien accueilli par Mahomes, mais aussi par son entraineur Andy Reid. Ce dernier a exprimé toute son admiration envers le Québécois. Il salue sa décision et le sacrifice qu’il a choisi de faire.

«Je suis heureux et très fier, a dit Reid à NFL.com. C’est tout en son honneur et en celui de sa profession. Il y a des gens naturellement généreux et aidants. (Son choix) ne me surprend pas.»

D’autres joueurs des Chiefs se sont également rangés derrière Duvernay-Tardif.

«Tous ceux à qui j’ai parlé respectent sa décision à 100%, a indiqué Mahomes. Larry (Laurent) est un gars qui aime le football, mais il a aussi d’autres passions. Être un médecin est extrêmement important, surtout maintenant. Je sais que c’est difficile pour lui et qu’il voudrait être avec nous. Mais en même temps, il veut faire en sorte que le monde soit meilleur et je crois que c’est ce qu’il fait (...) Nous lui donnerons tout le soutien que nous pouvons.»

Mahomes ne s’en cache pas, il a aussi ses craintes face à la COVID. «Je mentirais si je disais que je n’étais pas inquiet. Mais j’ai fait le tour des installations et j’ai vu tous les protocoles et les mesures de sécurité mis en place (...) alors je me sens mieux qu’avant d’arriver ici (à Kansas City). Je sais que la NFL et la NFLPA font beaucoup d’efforts pour qu’on soit le plus en sécurité possible. C’est rassurant.»