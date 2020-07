Le voeu de Jamal Adams exaucé

Après avoir demandé à de multiples reprises une transaction, le maraudeur Jamal Adams a été échangé des Jets de New York aux Seahawks de Seattle, samedi.

Le souhait de l’athlète de 24 ans a finalement été exaucé puisque les deux équipes de la NFL ont confirmé la nouvelle en après-midi. Les Jets recevront en compensation le maraudeur Bradley McDougald, deux choix de premier tour (2021 et 2022) ainsi qu’une sélection de troisième ronde en 2021.

En plus d’Adams, les Seahawks mettront aussi la main sur un choix de quatrième tour en 2022. Le maintien de la transaction dépendra également des résultats aux tests physiques du principal intéressé.

Vendredi, le maraudeur vedette avait jeté de l’huile sur le feu en critiquant ouvertement le leadership de l’entraîneur-chef de la formation new-yorkaise, Adam Gase. Il avait aussi été peu élogieux envers le directeur général Joe Douglas et le propriétaire Woody Johnson lors d’entrevues.

Puisque les Jets ont choisi d’honorer la cinquième année en option du contrat d’entrée d’Adams, celui-ci est encore sous contrat pour deux saisons. Il désire devenir le joueur le mieux payé à sa position lorsque son contrat viendra à échéance.

En 2019, Adams a réalisé 74 plaqués, effectué une interception et six sacs du quart et demi, en plus d’inscrire un touché, ce qui lui a permis d’avoir une place sur la première équipe d’étoiles de la NFL. En carrière, l’ancien de l’Université Louisiana State a participé deux fois au Pro Bowl.