Le CH peaufine une facette en particulier

Claude Julien a insisté sur un aspect précis au dernier jour du camp d’entraînement des Canadiens, samedi, à Brossard, alors que la séance a été axée sur l’avantage numérique.

L’entraîneur-chef a séparé ses joueurs en deux groupes. Tomas Tatar, Nick Suzuki, Brendan Gallagher, Jonathan Drouin et Shea Weber formaient la première vague. La deuxième était quant à elle composée de Jesperi Kotkaniemi, Joel Armia, Max Domi, Jordan Weal et Jeff Petry. Julien a ainsi osé en utilisant quatre attaquants et un défenseur sur le «jeu de puissance».

À cinq contre cinq, les combinaisons étaient les mêmes que la veille, à une exception près. Contrairement à vendredi, c’est Brett Kulak et non Victor Mete qui s’est entraîné à la gauche de Jeff Petry. Reste à voir si ce duo durera ou si Julien optera plutôt pour Mete pour compléter le top 4 défensif.

Kulak, maintenant complètement guéri de la COVID-19, est de retour avec le groupe depuis jeudi. Au cours des deux derniers jours, il avait été jumelé à Cale Fleury sur la troisième paire.

L’équipe s’envolera dimanche vers Toronto en vue de son seul match préparatoire, prévu mardi contre les Maple Leafs. Celui-ci sera présenté à TVA Sports à compter de 20h. D’ailleurs, toutes les rencontres des Canadiens seront diffusées sur nos ondes, tout comme l’ensemble des séries éliminatoires.

Le CH entamera ensuite samedi prochain sa ronde qualificative contre les Penguins de Pittsburgh.

La formation à l'entraînement:

Attaquants:

Tatar-Danault-Gallagher

Drouin-Suzuki-Armia

Byron-Kotkaniemi-Lehkonen

Weal-Domi-Weise

Poehling-Evans-Belzile

Hudon-Dauphin

Défenseurs: