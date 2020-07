«Je suis fier de mes joueurs» - Thierry Henry

L’entraîneur de l’Impact, Thierry Henry, s’est montré très protecteur à l’endroit de son groupe de joueurs, samedi soir, à la suite de l’élimination du club montréalais aux mains d’Orlando City en huitièmes de finale du tournoi «MLS is back».

L’Impact a offert une prestation qui manquait de mordant contre la formation floridienne et il s’est finalement incliné au compte de 1-0. Mais après la rencontre, Henry n’était pas d’humeur à lancer la pierre à qui que ce soit.

À lire aussi: L'Impact se fait montrer la porte à Orlando

«Je suis fier de mes joueurs, je ne cherche pas d'excuse, c'est un fait: de rester ici pour un mois, composer avec l'ensemble de la situation, et tout de même essayer de donner de bonnes performances (...) les gars ont tout donné», a indiqué le Français, en point de presse.

Henry estime que ses hommes étaient un peu plus justes physiquement que d’autres clubs, n’ayant pas pu s’entraîner autant qu’ils l’auraient voulu avant leur départ pour Orlando, au début du mois.

Lors de certains matchs, ça s’est fait sentir, a-t-il souligné.

Henry a également comparé le tournoi à une présaison et a refusé d’en tirer de grands constats. L’entraîneur a aussi souligné que si l’équipe n’est pas parvenue à bien s’organiser offensivement contre Orlando, elle l’a fait à d’autres moments depuis le début de la saison.

«On a fait de notre mieux, on est en position de faire les éliminatoires dans l'Est actuellement, a-t-il rappelé. On doit s'améliorer, certainement, mais on n'a joué que cinq matchs dans cette saison. Le processus se poursuit, on essaie de trouver le bon équilibre, défensivement et offensivement. Mais on marque des buts. Il faut regarder nos matchs. (...) Il faut trouver le bon équilibre, mais je viens juste d'arriver ici.»

Voyez le point de presse complet dans la vidéo ci-dessus.