Crawford de retour après avoir vaincu la COVID-19

Rétabli de la COVID-19, le gardien de but québécois Corey Crawford a rejoint ses coéquipiers des Blackhawks de Chicago à l’entrainement pour la première fois depuis le début du camp, samedi.

C’est Crawford lui-même qui a confirmé, lors d’une visioconférence, avoir été atteint du virus.

«J’ai testé positif à la COVID et j’ai été en quarantaine à ma résidence, ici (à Chicago), dans les dernières semaines. Je suis content d’être de retour. Je vais essayer de me remettre en forme le plus rapidement possible», a expliqué l'athlète de 35 ans.

Crawford a eu des symptômes similaires à ceux de la grippe. Pendant qu’il luttait contre le virus, il ne s’est pas entrainé intensément pour éviter des problèmes pulmonaires et cardiaques. Il a également attendu plus que les 10 jours requis avant de reprendre l’entrainement pour des raisons de sécurité.

Le gardien des Hawks avait pourtant pris toutes les précautions nécessaires pour éviter de contracter le virus.

«J’essayais de rester en sécurité le plus possible avec ma famille. Nous avons passé beaucoup de temps à la maison avec les deux enfants. C’était vraiment une grosse surprise de recevoir ce diagnostic.»

Le temps presse

Crawford devra prendre les bouchés doubles pour retrouver la forme en vue de la reprise des activités dans la LNH. Le directeur général de Blackhawks Stan Bowman espère que le gardien sera prêt à temps et pourra accompagner l’équipe à Edmonton.

«À ce point-ci, rien n’est exclu, avait dit Bowman mardi. Nous avons encore du temps devant nous d’ici le premier match, le 1er août. Nous ne regardons pas trop loin en avant présentement, c’est vraiment au jour le jour. Pour l’instant, il n’est pas là alors nous nous concentrons sur les quatre autres gardiens. Quand Corey sera prêt, nous aurons la discussion.»

Deux fois vainqueur de la coupe Stanley avec les Blackhawks, Crawford a enregistré un dossier de 16-20-3 en 40 matchs cette saison. Il a maintenu une moyenne de buts alloués de 2,77 et un taux d'efficacité de ,917.

Les Hawks, qui comptent notamment le gardien Malcolm Subban dans leurs rangs, affronteront les Oilers d’Edmonton dans une série de qualification au meilleur de cinq matchs.