Chara n'a pas la tête à ça...

Le défenseur des Bruins de Boston Zdeno Chara n’envisage pas les prochaines séries éliminatoires comme ses dernières dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Même si le Slovaque de 43 ans deviendra joueur autonome sans compensation à la fin de la saison, il n’est pas prêt à tirer un trait sur sa carrière dans la LNH. Pour l’instant, tout ce qui l’importe c’est de revenir au jeu pour amorcer le tournoi éliminatoire.

«Honnêtement, j’essaie de rester dans le moment présent, a dit le capitaine des Bruins samedi, dans une entrevue publiée sur le site web LNH.com. Je me concentre sur la façon dont je vais jouer, et je garde l’esprit ouvert. On verra ce qui va se produire. Mais pour l’instant, je me concentre juste sur mes performances.»

Chara a signé des contrats d’un an lors des deux dernières saisons. Pour la campagne 2019-2020, il a accepté une entente de 2 millions $ et 1,75 million $ en bonus à la performance.

Bien que son temps d’utilisation ait diminué cette saison, il demeure une pièce importante de son équipe à la ligne bleue. Avec une moyenne d'environ 21 minutes de jeu par match, il formait la première paire de défenseurs des Bruins avec Charlie McAvoy.

Un modèle

Coéquipier de Chara depuis 11 saisons, Brad Marchand ne le voit pas accrocher ses patins dans un avenir rapproché.

«Vraiment pas, a lancé Marchand. Il est un de ces gars qui semblent pouvoir jouer éternellement. On le sent quand un joueur est sur le point de prendre sa retraite et il n’a pas cette attitude.»

Marchand et ses coéquipiers sont toujours aussi impressionnés par l’éthique de travail et le dévouement de leur capitaine. Chara est effectivement reconnu comme l’un des joueurs les plus travaillants de la LNH.

«Il en fait plus que tout le monde. Il veut toujours gagner plus que n’importe qui. Chaque fois qu’on en parle, il dit qu’il veut continuer à jouer jusqu’à 70 ans, ce qui veut dire encore deux ans», a conclu Marchand en rigolant.