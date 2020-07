Canadiens-Penguins: «Inégal sur papier»

La série de la ronde qualificative entre les Canadiens de Montréal et les Penguins de Pittsburgh doit s’amorcer dans une semaine, à Toronto. Et la tâche ne sera pas facile pour le Tricolore s’il désire participer aux séries éliminatoires.

La série 3 de 5 sera présentée sur les ondes de la chaîne TVA Sports, à partir du 1er août.

«Inégal, c’est le bon mot, sur papier, a souligné l’animateur de la chaîne TVA Sports Félix Séguin, samedi matin, lors de l’émission Salut Bonjour Week-end sur les ondes de TVA. La raison veut que les Penguins soient beaucoup trop forts pour les Canadiens de Montréal. On le dit de façon juste et honnête. Les Penguins ont l’expérience, la maturité, des joueurs de premier plan, avec Sidney Crosby qui est probablement le meilleur joueur dans la Ligue nationale de hockey au cours des 20 dernières années.»

En effet, les Canadiens ont accédé à la phase qualificative en tant que 12e et dernière équipe dans l’Association de l’Est. Mais les circonstances actuelles sont totalement différentes de ce qu’elles étaient il y a quelques mois, en raison de la pandémie de coronavirus.

«Et du côté des Canadiens, si la saison avait été normale, ils n’auraient pas participé aux séries éliminatoires, a continué Séguin. On aurait plutôt travaillé cet été en fonction de la prochaine saison. Mais les Canadiens ont une deuxième chance.

«Et si le Tricolore espère connaître du succès, ça prendra des performances presque parfaites de tout le monde. De l’équipe, des joueurs, individuellement, et il faut que Carey Price soit miraculeux. [...] Ça va prendre beaucoup de magie, mais on est dans un monde anormal présentement, alors on aurait le droit d’espérer que les Canadiens puissent éliminer les Penguins. Mais ça, c’est quand le coeur prend le dessus. La raison veut que les Penguins soient beaucoup trop forts.»

Le CH disputera d’ailleurs une partie préparatoire le 28 juillet face aux Maple Leafs de Toronto. Ce duel sera présent à TVA Sports et à TVA.

À voir dans la vidéo ci-dessus.