Une fin de saison des plus atypiques en MLS?

La Major League Soccer aurait comme objectif de reprendre sa saison régulière le 22 août, soit un peu plus d’une semaine après la conclusion du tournoi «La MLS est de retour», à Orlando.

Selon The Athletic, c’est le plan qui est envisagé du côté du circuit Garber, alors que la finale de l’événement estival aura lieu le 11 août. Entre le 22 août et le 13 septembre, les équipes de la ligue disputeraient chacune six matchs, mais les équipes canadiennes évolueraient en parallèle.

L’Impact de Montréal, le Toronto FC et les Whitecaps de Vancouver, n’auraient d’autre choix que de s’affronter entre elles par mesure de sécurité. Rappelons que la frontière canadienne est fermée au moins jusqu’au 21 août, et qu’une période de quarantaine est toujours nécessaire dès l’entrée au pays.

C’est ce que le site sportif désigne comme la phase 1. La phase 2, elle, serait un bloc de 12 parties qui s’échelonneraient entre le 16 septembre et le 8 novembre.

Selon @TheAthletic, @MLS planche sur une reprise de la saison régulière le 22 août.



La frontière 🇨🇦/🇺🇸 étant fermée #IMFC, #TFCLive et #VWFC joueraient les uns contre les autres dans un premier temps.



Ce plan n’est pas encore officiel, mais c’est le scénario le plus probable… https://t.co/3p31c037iw — Vincent Destouches (@100_Soccer) July 25, 2020

Limiter le transport

Pour minimiser les déplacements, tous les matchs s’échelonnant sur 11 semaines devraient être tenus entre équipes de la même association. Donc, pas de visite dans l’Ouest pour le Bleu-Blanc-Noir en 2020.

L’Impact aurait peut-être à s’établir aux États-Unis pendant un certain temps afin d’éviter de traverser la frontière trop souvent. Le Toronto FC aurait déjà indiqué poursuivre cet objectif.

Au niveau des contraintes supplémentaires, le Nashville SC et le FC Dallas, les deux équipes qui n’ont pas été en mesure de participer au tournoi en raison de cas de COVID-19, devraient s’affronter trois fois pour compenser les rencontres perdues.

Pour les séries éliminatoires, 18 équipes sur 26, neuf par association, accéderaient au calendrier d’après-saison dès le 20 novembre. La finale de la coupe MLS aurait lieu le 12 décembre.

Un peu comme dans la NFL, les clubs de la MLS établiraient leurs propres règles quant à l’accueil de partisans dans leur stade. Il faudrait bien entendu que ces mesures respectent les consignes locales de la santé publique.

Toujours selon The Athletic, ces dates constituent l’ébauche d’un plan qui devrait être annoncé au plus tôt la semaine prochaine.