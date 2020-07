Murray ou Jarry contre le CH? Rutherford se prononce

Le directeur général des Penguins de Pittsburgh, Jim Rutherford, s’attend à ce que ce soit le gardien Matt Murray qui affronte le Canadien de Montréal lors de la ronde qualificative.

«L’entraîneur prendra cette décision, mais oui je crois ça [que Murray sera le partant], a indiqué l’homme de 71 ans lors d’un entretien avec le site sportif The Athletic. Je sais que tout le monde veut parler de la situation des gardiens. C’est évidemment important. C’est comme un quart-arrière au football ou un lanceur partant au baseball. Je suis conscient de l’importance de ce poste.»

Cette saison, Murray a disputé 38 parties, tandis que Tristan Jarry en a joué 33. Le second a obtenu de bien meilleures statistiques et a même été invité au match des étoiles de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Qu’à cela ne tienne, Rutherford croit que Murray est redevenu le gardien qui a aidé les «Pens» à remporter deux coupes Stanley.

«Lors des entraînements, je le regarde de près, a dit celui qui a été gardien dans la LNH de 1970 à 1983. Il est le gardien qu’il était en 2016 et en 2017. Il l’est vraiment. J’ai vu les signes, ceux qu’il montre quand il est dans sa bulle. C’est très encourageant. En plus, il a un peu plus de temps. Je pense qu’il sera bon. Vraiment bon, en fait.»

«Matt s’est amélioré au fur et à mesure que le camp avançait, a ajouté Rutherford. Je vois qu’il est plus à l’aise et qu’il suit mieux la rondelle. Nous n’avons jamais perdu confiance en lui. Il commençait à jouer beaucoup mieux avant la fin de la saison et je suis convaincu que cela se poursuivra dans les séries éliminatoires.»