Les Blue Jays se trouvent finalement un stade

C’est finalement à Buffalo que les Blue Jays de Toronto disputeront leurs rencontres à domicile en 2020.

L’équipe de la Ville Reine a annoncé vendredi qu’elle occupera le Coca-Cola Field, un stade situé dans l’État de New York. En temps normal, le club-école des Jays au niveau AAA est d'ailleurs situé à Buffalo.

«Nous sommes très reconnaissants d’avoir une maison à Buffalo cette saison, a indiqué le président des Jays Mark Shapiro. [...] Sans aucun doute, ce processus a mis à l’épreuve la résilience de notre équipe, mais nos joueurs et notre personnel refusent de trouver des excuses. Nous sommes déterminés à prendre le terrain lors de la journée d’ouverture et pour les prochains mois. Nous aurons la même intensité et la même compétitivité que nos partisans attendent.»

Il y a moins d’une semaine, les Blue Jays ont appris qu’ils ne pourraient pas disputer de rencontres au Rogers Centre de Toronto, car le gouvernement canadien ne leur a pas donné la permission, en raison de la pandémie de coronavirus.

Les Blue Jays ont également évalué la possibilité de tenir leurs parties locales à Pittsburgh et à Baltimore, mais sans succès.

L’unique formation canadienne du baseball majeur entame leur calendrier à l'étranger pour les cinq premiers duels de la saison 2020, d’abord face aux Rays de Tampa Bay dès vendredi. Ils doivent accueillir les Nationals de Washington le 29 juillet.