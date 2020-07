Jason Kidd à la barre des Knicks?

Il semble que les Knicks de New York embaucheront Jason Kidd à titre d’entraîneur-chef.

C’est ce qu’avançait le quotidien New York Daily News, vendredi.

L’équipe de la Grosse Pomme croit que la venue de l’ancien joueur étoile de la NBA lui permettrait d’attirer plus de joueurs autonomes.

Présentement, Kidd est l’un des assistants chez les Lakers de Los Angeles. Il avait préalablement été l’entraîneur-chef des Nets de Brooklyn (2013-2014) et des Bucks de Milwaukee (2014 à 2018). Il a maintenu un dossier de 183-190 et mené ses équipes en séries éliminatoires à quatre reprises.

En 19 saisons comme joueur, Kidd a été invité au match des étoiles de la NBA à 10 occasions et remporté un championnat. Celui qui a porté les couleurs des Mavericks de Dallas, des Suns de Phoenix, des Nets du New Jersey et des Knicks est le deuxième joueur de l’histoire de la NBA pour les aides et les vols de ballons.