Alors qu’il deviendra joueur autonome sans compensation à la fin de la présente saison, le défenseur des Bruins de Boston Torey Krug entrevoit les séries éliminatoires bien différemment cette année.

«Ce n’est pas un secret, ce pourrait très bien être ma dernière chance de gagner la coupe Stanley avec ce groupe», a dit le joueur de 29 ans, vendredi, dans une entrevue diffusée sur le site officiel de sa formation.

Krug arrive effectivement au terme d’un contrat de quatre d’une valeur de 21 millions $.

Dans cette perspective, l’idée de vivre les séries éliminatoires dans une bulle, avec ses coéquipiers, lui plait particulièrement.

«Je serai pris dans une bulle avec tous ces gars alors je pourrai profiter de leur compagnie 24 h /24 et 7 jours/7 tout le temps que nous y serons.»

«Je veux en profiter, a-t-il ajouté. C’est toujours le fun d’aller se battre avec ces gars et je n’approche pas les matchs à venir différemment. Je suis toujours prêt à me sacrifier à faire n’importe quoi pour ce groupe, et c’est la même chose pour tous les gars dans le vestiaire.»

«Ce sera amusant. D’aller se battre, de rentrer à l’hôtel, de discuter des matchs et de créer de meilleurs souvenirs que nous avons présentement», a poursuivi l’Américain.

Krug sent que son équipe est plus que prête à passer à l’étape suivante et à se rendre à Toronto pour entamer les séries. Ils affronteront d’abord le Lightning de Tampa Bay, les Flyers de Philadelphie et les Capitals de Washington dans des matchs de classement pour déterminer les têtes de série dans l’Association de l’Est.

«L’énergie dans le vestiaire et sur la glace est spectaculaire, a-t-il témoigné. Nous sommes tous excité de reprendre l’action. J’ai l’impression que c’est le temps maintenant.»