Atlanta United se sépare de son entraîneur

L’Atlanta United FC et l’entraîneur Frank De Boer ont annoncé vendredi qu’ils se séparaient, quelques jours après l’élimination du club du tournoi «La MLS est de retour».

La légende du soccer néerlandais n’aura passé qu’une seule saison complète sur les lignes de côté de l’équipe de la Géorgie, après avoir été engagé le 23 décembre 2018 en remplacement de Tata Martino. La saison 2019 d’Atlanta a été couronnée de succès, l’organisation terminant au second rang de l’Association de l’Est en plus de remporter la Coupe des États-Unis Lamar Hunt et la Campeones Cup.

«Sous l’égide de Frank, le club a eu une saison 2019 incroyable tant en Major League Soccer (MLS) qu’en compétitions internationales. [...] En gagnant deux trophées à sa première saison en charge, il fera à jamais partie de l’histoire de l’équipe, et c’est avec beaucoup d’appréciation et de respect que nous lui souhaitons bonne chance pour la suite», a déclaré par communiqué le président Darren Eales.

Grand ménage

En 2020, De Boer n’a été en mesure de conduire sa troupe qu’à une décevante fiche de 2-3-0, Atlanta perdant notamment ses trois matchs du tournoi estival et étant éliminée de la compétition dès la phase de groupes.

«Je suis reconnaissant d’avoir eu cette opportunité avec l’Atlanta United, a quant à lui indiqué l’homme de 50 ans. Entraîner en Major League Soccer et vivre à Atlanta a été une expérience superbe et un bon nouveau défi. Je n’oublierai jamais les partisans à Atlanta, ils sont vraiment spéciaux.»

À la suite de sa carrière de joueur, l’ancien défenseur a entraîné l’Ajax d’Amsterdam aux Pays-Bas, l’Inter Milan en Italie et Crystal Palace en Angleterre, avant de gagner les États-Unis.

Les entraîneurs adjoints Orlando Trustfull et Bob de Klerk ainsi que l’analyste vidéo Erwin Keonis ont également été remerciés par l’organisation.