L'un des pires lancers protocolaires de l'histoire?

Figure populaire aux États-Unis depuis le début de la pandémie de coronavirus, le docteur Anthony Fauci, épidémiologiste en chef de la Maison-Blanche, a été invité à effectuer le premier lancer protocolaire de la nouvelle saison de baseball majeur, jeudi.

Alors que les Yankees de New York et les Nationals s’apprêtaient à sauter sur la pelouse à Washington, le Dr Fauci a bien voulu se prêter à l’exercice... et il aurait peut-être mieux fait de faire quelques lancers d’échauffement au préalable.

Disons que le bon docteur n’a pas exactement lancé une prise!

On salue néanmoins l’effort. L'homme a 79 ans, tout de même.

Il s’agissait du tout premier match de la nouvelle saison, raccourcie à 60 parties en raison de la pandémie de COVID-19.