Les Grands Prix Cyclistes de Québec et Montréal annulés

Un autre événement sportif à caractère international en sol québécois tombe en raison de la pandémie de COVID-19. L’organisation des Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal a dû se résigner à annuler la présentation des courses prévues les 11 et 13 septembre.

«À la suite d’une analyse méticuleuse de la situation actuelle, tant au Québec qu’à l’étranger, l’organisation des Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal (GPCQM) en est venue à la conclusion qu’il était impossible de répondre à toutes les exigences sanitaires et opérationnelles nécessaires afin de garantir un environnement sécuritaire pour tous en cette période de pandémie de COVID-19», peut-on lire dans un communiqué diffusé jeudi matin.

Les organisateurs espéraient qu’un assouplissement des mesures gouvernementales à la fin de l’été aident à la présentation de ces épreuves du circuit World Tour, mais l’incertitude reliée à l’évolution de la crise sanitaire les a amenés à prendre cette décision.

«Au cours des derniers mois, nous avons travaillé sans relâche pour organiser nos courses dans le respect le plus strict des conditions sanitaires, tentant de répondre aux différents scénarios et en constante liaison avec les autorités concernées. Aujourd’hui, trop d’incertitudes demeurent (ouverture des frontières, quarantaine obligatoire, autorisation de tenue de rassemblements, etc). Il n’aurait pas été responsable ni respectueux vis-à-vis de tous ceux qui nous font confiance depuis 2010 de repousser davantage cette décision», a déclaré le président Serge Arsenault.

Les Grands Prix cyclistes ont annoncé que la 11e édition sera présentée les 10 et 12 septembre 2021.