«J’ai le coeur heureux» -Kim Clavel

De retour au Québec, la boxeuse Kim Clavel se montre enchantée par son récent séjour à Las Vegas, où elle a savouré la victoire contre l’Américaine Natalie Gonzalez, mardi soir.

«Quelques ecchymoses, un peu courbaturée, mais “câline” que j’ai le coeur heureux», a-t-elle témoigné dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, jeudi matin, par le groupe GYM.

Clavel (12-0, 2 K.-O.) en a profité pour remercier ses nombreux partisans de même que l’équipe qui l’entoure. L’athlète de 29 ans a notamment eu de bons mots pour les entraîneurs Danielle Bouchard et Stéphan Larouche.

«Votre présence était tellement importante, on a été une équipe très soudée, ça fait six semaines qu’on vit ensemble, a souligné la boxeuse. On se lève le matin, on est encore ensemble. On s’entraîne, on regarde les nouvelles et on se fait du BBQ ensemble. Nous nous sommes déplacés à Vegas et nous sommes allés se battre ensemble aussi. Vous avez su bien me préparer autant physiquement que mentalement pour ce combat-là.»

Rappelons que Clavel l'a emporté par décision unanime des juges (80-72 x 3)