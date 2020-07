Felipe sanctionné pour son geste contre l'Impact

Le milieu de terrain du D.C. United Felipe Martins a écopé d’une suspension d’un match et d’une amende dont le montant n’a pas été dévoilé pour son geste à l’endroit du défenseur de l’Impact de Montréal Victor Wanyama lors d’une rencontre disputée mardi, à Orlando.

L’incident est survenu à la 35e minute de jeu et a fait l’objet d’une révision du comité de discipline de la Major League Soccer (MLS). En tentant de faire un tacle, Felipe a cramponné la cuisse gauche de Wanyama.

Ce dernier est resté de longues minutes sur le terrain avant de se relever. Il a finalement pu reprendre sa place dans la formation montréalaise. Pour sa part, Felipe a reçu un carton jaune.

L’Impact l’a finalement emporté 1 à 0 dans ce dernier match du groupe C du tournoi «la MLS est de retour».

Au lendemain du duel, l’attaquant du Toronto FC Jozy Altidore s’en est pris à Felipe sur Twitter pour son geste face à Wanyama.

«Tu fais toujours ce genre de conneries et après tu essaies de t’excuser, a déploré l’attaquant du Toronto FC. Sois meilleur, mec. Tu peux mettre fin à une carrière avec ce genre de gestes. Tu continues à faire ça année après année. Arrête. Joue avec hargne, mais pas de cette façon.»

Felipe a répliqué peu après et s’est défendu d’avoir eu de mauvaises intentions à l’égard du joueur de l’Impact.

«Je n’ai jamais eu l’intention de blesser un joueur de Montréal. Je courais à pleine vitesse et ma seule intention était de m’imposer physiquement lors du duel. Malheureusement, son centre de gravité [Wanyama] était très bas et il était trop tard pour que je puisse freiner mon élan. Je vais toujours être respectueux et montrer le meilleur de moi-même sur le terrain», a dit le Brésilien sur Twitter.

Qualifié pour la phase éliminatoire, l’Impact affrontera l’Orlando SC, samedi, en huitièmes de finale. Pour sa part, le D.C. United a été éliminé dans la phase de groupe.