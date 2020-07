Antonio Brown, frustré, s’en prend à la NFL

Le receveur de passes Antonio Brown a de nouveau changé son fusil d’épaule et aimerait finalement revenir dans la NFL.

Jeudi, trois jours après avoir annoncé sa retraite, Brown a demandé à la NFL de faire un suivi sur l’enquête qu’elle fait sur lui et a affirmé qu’il aimerait remettre ses épaulettes et son casque.

«Lors des 11 derniers mois, je me suis plié à toutes les demandes que nous m’avez faites pour votre enquête, a-t-il écrit sur son compte Instagram. Vous avez eu accès à tous mes téléphones, vous savez ce qui se passe dans toutes les situations que les médias ont faussées. J’ai vu le thérapeute que vous m’avez demandé de voir. Dans la dernière année, j’ai travaillé sur tous les aspects de ma vie et je suis devenu un meilleur homme en raison de cela.»

Une mise à jour

Le circuit Goodell enquête sur Brown pour plusieurs de ses comportements à l’extérieur du terrain. Cela comprend aussi les accusations d’agressions sexuelles qui ont été portées contre le receveur de passes, alors qu’il défendait les couleurs des Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

«Le fait que vous refusiez de me donner une date limite et la raison pour laquelle vous ne terminez pas votre enquête est inacceptable, a ajouté Brown. Je demande que vous me donniez de la clarté sur mon statut immédiatement si vous vous intéressez vraiment à mon bien-être. Mon équipe légale continue de poser des questions sans avoir de réponse. Comment se fait-il que la ligue puisse prendre son temps dans n’importe quelle enquête sur un joueur et nous devons rester assis et l’accepter? J’ai besoin d’une mise à jour afin de parler proprement avec les équipes. Ils attendent après vous, faisons avancer ce dossier.»

- La saison dernière, Brown n’a joué qu’une partie, avant d’être libéré par les «Pats». Il avait également été libéré par les Raiders d’Oakland, et ce, avant de jouer une seule partie avec cette équipe.

- En 131 matchs en carrière, celui qui a aussi porté les couleurs des Steelers de Pittsburgh a attrapé 841 passes pour 11 263 verges de gains et 75 touchés. Il a aussi amassé 2932 verges et cinq majeurs sur des retours de botté.