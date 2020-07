Abraham Toro perce la formation des Astros

Le Québécois Abraham Toro débutera la saison régulière avec les Astros de Houston, lui qui a percé la formation limitée à 30 joueurs.

L’organisation texane a officiellement publié sa liste de joueurs pour l’ouverture de la campagne. Celle-ci comprend 15 lanceurs et 15 joueurs de position, dont Toro.

Le polyvalent Québécois, qui peut jouer au premier but tout comme au troisième coussin en défensive, a possiblement convaincu le gérant Dusty Baker de lui faire confiance, plus tôt cette semaine. Lors du dernier match préparatoire des Astros, Toro a effectivement obtenu deux coups sûrs en autant de présences au bâton dans une victoire de 15 à 6 des Astros face aux Royals, mardi après-midi, à Kansas City.

La formation de Houston doit maintenant entamer la saison régulière, vendredi à Houston, contre les Mariners de Seattle.

Concernant les six autres joueurs d’avant-champ retenus pour le début de la campagne, il y a les vedettes Jose Altuve, Alex Bregman et Carlos Correa, mais aussi Aledmys Diaz, Yuli Gurriel et Jack Mayfield. C’est dire que Toro a notamment devancé Taylor Jones et Nick Taneliu dans l’échiquier des Astros.

Tout n’est pas gagné pour Toro puisque, selon le plan en place, le nombre de joueurs par équipe devrait diminuera à 28 après 15 jours et à 26 après 28 jours. Les lanceurs seront affectés par cette diminution, mais les joueurs de position ne sont pas non plus à l’abri.