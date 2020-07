Une offre incroyable sur la table de Mookie Betts?

Les Dodgers de Los Angeles seraient prêts à consentir le deuxième contrat le plus lucratif de l’histoire du baseball au voltigeur Mookie Betts.

Selon ce qu’a rapporté le site MLB.com mercredi, l’athlète de 27 ans serait sur le point d’apposer sa signature sur une entente d’au moins 10 ans et 350 millions $. Seul Mike Trout et son contrat monumental de 12 ans et 426,5 millions $ devancerait alors Betts.

Le joueur par excellence de la Ligue américaine en 2018 n’a pas encore joué de match officiel dans l’uniforme des Dodgers. Il a été acquis avec David Price des Red Sox de Boston en février, après avoir refusé une offre de 10 ans et 300 millions $ de l’équipe du Massachusetts. Une décision que Betts a dit ne pas regretter.

Celui qui a participé à quatre matchs des étoiles et qui a remporté quatre Gants d’or deviendra joueur autonome à la fin de la saison 2020.