«Samuel Blais était l’un de nos meilleurs joueurs»

Après avoir raté une grande partie de la saison en raison d’une blessure à un poignet, Samuel Blais est bien déterminé à prouver à l’état-major des Blues de St. Louis qu’il est de retour au sommet de sa forme.

L’attaquant québécois de 24 ans connaît un excellent camp préparatoire en vue du tournoi éliminatoire dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Il a d’ailleurs inscrit un tour du chapeau, mercredi, lors d’un match intraéquipe.

«Je me sens vraiment bien, a lancé Blais dans une conférence de presse virtuelle, mercredi. J’ai manqué beaucoup de temps cette année et je me sens comme je me sentais au dernier camp d’entraînement. Je suis confiant. C’est bien de jouer avec Tommer [Robert Thomas] et Bozie [Tyler Bozak]. Nous avons une bonne chimie.»

«Il a tellement de talent, on le voit tous les jours à l’entraînement et pendant les matchs, a témoigné Bozak. C’est un gros joueur à qui c’est difficile de soutirer la rondelle et avec qui c’est vraiment plaisant de jouer. Il crée beaucoup d’opportunités à un contre un, ce qui n’est pas facile à faire.»

Encensé par Berube

L’entraîneur-chef des Blues, Craig Berube, aime beaucoup ce qu’il voit de la part du Québécois ces jours-ci.

«Il est formidable. C’était l’un de nos meilleurs joueurs au camp d’entraînement (en septembre). Il a très bien commencé la saison avant de se blesser malheureusement. Il est de retour à son niveau de jeu.

«C’est un gars compétitif. Il est vraiment bon pour aller récupérer la rondelle près de la bande et il a de très bonnes mains. Il a un bon lancer aussi, et il a la capacité de battre n’importe quel gardien», a expliqué Berube.

Blais espère pouvoir aider les Blues à défendre leur titre de champions de la Coupe Stanley. Ils entreprendront leur route contre l’Avalanche du Colorado le dimanche 2 août, au Rogers Place.

«Ce sera difficile à Edmonton, mais je crois que nous sommes prêts», a conclu le Québécois.