NFL : les amateurs devront se plier aux règles

La NFL a annoncé mercredi que les amateurs de football qui ont l’intention d’assister en personne aux matchs de leurs favoris en 2020 devront porter des couvre-visages.

Si le masque sera obligatoire, les équipes du circuit Goodell peuvent choisir elles-mêmes leurs réglementations quant au nombre d’amateurs dans leur stade.

Les Jets de New York et les Giants de New York ont annoncé que tous leurs matchs allaient être disputés à huis clos.

Les Jaguars de Jacksonville et les Ravens de Baltimore ont plutôt décidé de limiter l’accès à respectivement 25 % et 20 % de leur capacité d’accueil.

Les pertes estimées dans la NFL s’il y avait une absence complète de partisans dans les stades pourraient se chiffrer à environ 3 milliards $.